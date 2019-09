Em 7 meses, PF apreendeu 180 kg de drogas no Aeroporto de Manaus

Foram 180 quilos apreendidos nos primeiros 7 meses, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes | Foto: Divulgação

Manaus - Em relatório divulgado pela Polícia Federal (PF), até o mês de julho de 2019 foram apreendidos 180 quilos de entorpecentes no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, localizado no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. Na "rota do tráfico", o aeroporto da capital amazonense só perde para o de Guarulhos/Cumbica (GRU), em SP.

A maioria das pessoas detidas por envolvimento com o tráfico de drogas, durante as apreensões, é do sexo feminino - representando 70% do total de apreensões realizadas - conforme a PF informou.

Cerca de 70% das apreensões realizadas foram realizadas com pessoas do sexo feminino | Foto: Divulgação

A média de idade das pessoas detidas no aeroporto de Manaus é de 24 anos. Já a média de drogas apreendidas por ação é de 13,6 kg. A maconha, do tipo "skunk", é o entorpecente mais encontrado nas apreensões. As informações foram obtidas pela equipe do EM TEMPO.

A maioria dos vôos saiam para São Paulo e Rio de Janeiro, de acordo com as confissões realizadas pelos apreendidos nos procedimentos pós apreensão. De acordo com a assessoria da PF, a maior parte das apreensões realizadas no Aeroporto Eduardo Gomes são feitas através de flagrantes durante fiscalizações rotineiras.

Somente em 2018, cerca de US$ 100 mil foram apreendidos | Foto: Divulgação

Somente em 2018, cerca de US$ 100 mil (para transporte de valores acima de R$ 10 mil é necessário ser declarado à Receita Federal) foram apreendidos em conjunto com os entorpecentes no aeroporto de Manaus.

Aeroporto em 2019



Até abril deste ano, o aeroporto de Manaus movimentou quase 1 milhão de passageiros. Foram 982.074 embarques e desembarques, 105,9 mil a mais que os 876.128 viajantes computados nos quatro primeiros meses do mesmo período no ano anterior.

Até abril, foram mais de 12.365 pousos e decolagens em 2019, aumento de pouco mais de 3% na comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram registrados 11.945.

As apreensões realizadas no Eduardo Gomes colocam Manaus como o 2º com mais apreensões no país | Foto: Divulgação

Apreensões no país

De acordo com dados divulgados pela equipe da Polícia Federal, Manaus hoje tem o segundo aeroporto com mais apreensões no país, perdendo apenas para o Aeroporto Internacional de Guarulhos/Cumbica (GRU), em SP.

Completam o Top 5 de apreensões de entorpecentes no país, os aeroportos do Rio de Janeiro, Brasília e Campo Grande, respectivamente. Juntos, esses cinco aeroportos foram responsáveis por aproximadamente cinco toneladas de drogas apreendidas, segundo o relatório.

Para garantir as ações de busca, diversas atividades são realizadas pela equipe atuante no aeroporto | Foto: Divulgação

Operações de busca

Para detectar substâncias proibidas, como explosivos e drogas, existem três equipamentos básicos: detector de metais, raio X e detector de traços, que indica vestígios de explosivos e drogas no corpo e nas roupas dos passageiros, que são realizadas pelas equipes de averiguação do aeroporto.