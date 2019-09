Vídeo: em Manaus, granada é arremessada após tiroteio na Zona Sul

Moradores tiveram que deixar as casas | Foto: Jhonata Lobato/Em Tempo

Manaus - Tiroteio assusta moradores na noite desta sexta-feira (23) da rua Santa Rosa no bairro Morro da Liberdade, zona Sul da Manaus. O fato aconteceu por volta das 21h, quando um grupo chegou em um carro, cor prata, começou a disparar contra dois homens que estariam bebendo na rua. Durante o confronto foi arremessado um granada que não explodiu e deixou a situação tens no local.

Segundo informações dos moradores, os seis homens teriam chegado armados no veículo e dispararam contra os homens identificados como "Marquinho" e "Chico", que são vizinhos conhecidos na comunidade.

"Tudo foi muito rápido, os cara chegaram atirando aleatoriamente nos rapazes e por sorte, ninguém mais foi atingido. Pra piorar ainda jogaram essa bomba, a gente fica mais aflito ainda", disse um morador que preferiu não se identificar.

"Chico"foi atingido na coxa, socorrido pelos agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto. Já "Marquinhos" foi atingido no braço e também levado ao HPS 28 de Agosto, socorrido por moradores.

Agentes do grupo Marte foram acionados para detonar o explosivo | Foto: Jhonata Lobato/Em Tempo

Os agentes do Esquadrão da Companhia de Manuseio de Artefatos Explosivos (Marte), estiveram no local e isolou a área, em um perímetro de segurança. Os moradores das casas próximas onde estava o artefato tiveram que deixar as suas casa e esperar em uma distância entre 30 a 50 metros.

Até o momento da publicação desta matéria, nenhum suspeito foi localizado.

