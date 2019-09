'Nery' é morto com quatro tiros no quintal da própria casa, em Manaus

Manaus - O autônomo Nery Carlos do Carmo da Silva, de 39 anos, foi morto com quatro tiros , no fim da noite de sexta-feira (23), na avenida Samaúma esquina com a Rua Pitomba, no bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte de Manaus.

Segundo informações da polícia, o crime ocorreu por volta das 23h40. Nery estava deitado em um sofá no quintal da casa dele conversando com um amigo, identificado apenas como "Mateus".

Minutos depois, Nery foi surpreendido com dois tiros na barriga, um nas costas e um no braço esquerdo por dois criminosos. A vítima ainda tentou correr, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O irmão da vítima, que estava na residência, também foi alvejado no braço e na perna ao sair do imóvel após ouvir o barulho dos tiros. Ele foi socorrido e levado para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Galileia A vítima recebeu alta médica e passa bem.

Familiares confirmaram para equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) que Nery era usuário de drogas, mas não souberam informar se ele estava sendo ameaçado de morte. O amigo da vítima não ficou ferido e deve ser ouvido pela equipe de investigação.

Nery morava com a mãe, irmão e sobrinhos no imóvel que está em obras. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). Os autores dos disparos ainda não foi identificado.