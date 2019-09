Detento do semiaberto é morto com 20 facadas, em Manaus

O homem tinha mais de 20 perfurações de faca corpo | Foto: Josemar Antunes

Manaus - Um detento do sistema semiaberto foi encontrado morto , na manhã deste sábado (24), em uma área verde na rua 10 do conjunto Castanheiras, no bairro Gilberto Mestrinho, na Zona Leste de Manaus.



O homem, que estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica, tinha um corte profundo no pescoço e apresentava 20 perfurações de faca nas costas.

Segundo informações da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o corpo foi encontrado por moradores da área por volta das 7h. O local é frequentado por usuários de drogas.

Conforme a perícia criminal, realizada pelo Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), a vítima foi morta no local durante a madrugada.

De acordo com informações preliminares, ele foi sequestrado por criminosos em outro bairro e levado para ser morto no conjunto Castanheiras.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), onde segue em identificação. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) trabalha com a hipótese de o crime estar relacionado a dívidas do tráfico de drogas