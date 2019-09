Vídeo: médico mata atual companheiro da ex-esposa em Manaus

Manaus - Na manhã deste sábado (24), um médico legista identificado como Sidney Carvalho Cavalcante, de 55 anos, matou o vigilante Edvaldo de Almeida Santa Rita Filho, 30, atual companheiro da ex-mulher a tiros. O crime aconteceu na rua 160, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Segundo testemunhas, que moram próximas à casa onde o crime aconteceu, o motivo do assassinato seria por conta do filho do ex-casal. O médico não concordava com o estilo de vida levado pela ex-mulher com o atual companheiro.

Na casa, ainda conforme testemunhas, eram realizadas festas com frequência, o fato teria deixado o médico revoltado.

Antes do assassinato, o médico foi à residência, pegou o filho e o deixou em outro local. Depois, ele retornou ao imóvel armado e praticou o crime.

O tiro atingiu a coxa do homem. Ele foi socorrido e levado para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

O médico fugiu do local e deixou o carro na frente da casa. Apesar da polícia já ter identificado o suspeito, o nome dele ainda não foi divulgado. A vítima também, ainda, não teve o nome revelado.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar o crime.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Waldir Adriano/ TV Em Tempo