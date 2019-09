‘Lobinho’ é executado com mais de 10 tiros por membros do CV, na Raiz

Manaus - Divanildo Costa da Silva, de 21 anos, conhecido como “Lobinho”, foi executado com mais de 10 tiros, na tarde deste sábado (24), por integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV). O crime aconteceu no Prosamim do bairro Raiz, na Zona Sul de Manaus.

Segundo a Polícia Militar, a vítima estava na área externa do residencial quando foi surpreendida pelos criminosos. No momento da fuga, três suspeitos foram capturados por policiais que realizavam ações de segurança na região.

“Policiais divididos em quatro viaturas realizavam patrulhamento na área é ouviram os tiros. Rapidamente montaram um cerco e prenderam os suspeitos. Dois irmãos da vítima reconheceram o trio como autor do crime”, informou o tenente-coronel Benevides, comandante do CPA Sul.

Ainda conforme a PM, um veículo Corsa, de cor branca, três pistolas foram apreendidas com os suspeitos. O trio foi conduzido para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Praça 14.

Conforme a perícia, “Lobinho” foi atingido com tiros no rosto, tórax, costas e pernas. O corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).