Jovem morre e dois ficam gravemente feridos após perseguição em Manaus

Manaus - Um jovem identificado como Luciano Colares Lira, de 19 anos, foi morto a tiros, no fim da tarde deste sábado (24), na avenida Nossa Senhora da Conceição, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. Outras duas pessoas ficaram feridas.

Segundo a polícia, Luciano estava dirigindo um carro modelo Citröen C3, as outras duas vítimas eram passageiras do veículo. Eles estavam sendo perseguidos por criminosos em outro carro da marca Sedan, de cor branca.

Perícia realizando trabalhos no carro | Foto: Daniel Landazuri

Durante o percurso, as vítimas foram surpreendidas pelos tiros. Luciano foi atingido nas costas, perdeu o controle do Citröen C3 e colidiu na calçada de uma funerária. O jovem morreu no local.

Em seguida, o atirador desceu do carro branco e atirou várias vezes na lateral esquerda do veículo onde estavam as vítimas. Os dois passageiros feridos foram socorridos e levados para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, na Zona Leste, em estado grave.

“Um foi baleado no pescoço e a bala atravessou um dos olhos dele”, disse uma fonte policial.

Equipe do IML fazendo a remoção do corpo | Foto: Daniel Landazuri

Conforme a perícia, pelo menos, nove disparos atingiram o Citröen C3, os projéteis foram recolhidos no local.

O corpo de Luciano foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializa em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.