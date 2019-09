Polícia identifica homem encontrado morto no conjunto Castanheiras

Manaus – O corpo de um homem encontrado com várias facadas na manhã de sábado (24), em uma área verde do conjunto Castanheiras, no bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus, foi identificado por familiares na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Trata-se de Joel Souza de Souza, de 23 anos.

Segundo os familiares, em depoimento à polícia, Joel foi sequestrado na sexta-feira (23), por dois homens desconhecidos, no bairro Armando Mendes, na Zona Leste da capital. Ele teria saído de casa, por volta das 20h, para ir à residência da namorada, que mora nas proximidades, buscar a mamadeira e o leite do filho, de 2 anos de idade.

Ao retornar para casa, Joel foi abordado por dois homens em um carro e colocado à força dentro do veículo.

À polícia, a mãe da vítima, que não teve o nome divulgado, disse que o filho foi preso há dois anos por tráfico de drogas e cumpria pena em liberdade usando tornozeleira eletrônica. A mulher declarou, ainda, que desconhece se Joel estava recebendo ameaças de mortes e afirmou que não tem ideia de quem cometeu o crime.

Joel foi encontrado com um corte profundo no pescoço e 20 perfurações de faca nas costas. Para a equipe de investigação da DEHS, o crime pode ter relação com dívidas com o tráfico de drogas. Imagens de câmeras de segurança do local onde aconteceu o sequestro podem ajudar na identificação dos autores do assassinato.