Segundo suspeito baleado em perseguição morre em hospital de Manaus

O trio estava sendo perseguido por outro carro da marca Sedan, de cor branca. | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - Morreu na manhã deste domingo (25) o segundo suspeito baleado durante uma perseguição na noite de sábado (24). O homem foi identificado como Antônio Augusto Silva Castro, de 30 anos, conhecido como "Babão". O caso ocorreu na avenida Nossa Senhora da Conceição, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

Luciano Colares Lira, de 19 anos, atingido com um tiro nas costas , foi o primeiro suspeito que morreu no local. Um terceiro envolvido no caso, identificado apenas como "Beiçola", continua internado, vítima de agressão física, no Hospital João Lúcio.

Procura pela reportagem, a família de Luciano não quis comentar sobre a morte dele. Consta no site do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) que o jovem respondia um processo pelo crime de roubo. Nenhum familiar de Antônio foi localizado para comentar o caso.

Conforme a perícia, pelo menos, nove disparos atingiram o Citroen C3 | Foto: Daniel Landazuri

Os dois mortos moravam no bairro São José, na Zona Leste. Outros moradores da área informaram ao Portal Em Tempo que Luciano, "Babão" e "Beiçola" eram envolvidos com a criminalidade.

"Eles estavam cometendo assalto. Mas não sabemos quem foi que atirou neles. Uns falam que foi a polícia e outros dizem que foi um 'justiceiro'. O 'Babão' ainda era cadeirante", comentou uma dona de casa, de 27 anos, que, por medo de represália, não quis se identificar.

O caso

Segundo a polícia, Luciano estava dirigindo um carro modelo Citroen C3. "Babão" e "Beiçola" eram passageiras do veículo. O trio estava sendo perseguido por outro carro da marca Sedan, de cor branca.

Durante o percurso, os suspeitos foram surpreendidos a tiros. Luciano foi atingido nas costas, perdeu o controle do Citroen C3 e colidiu na calçada de uma funerária.

A Delegacia Especializa em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso | Foto: Daniel Landazuri

Em seguida, o atirador desceu do carro branco e atirou várias vezes na lateral esquerda do veículo onde estavam Babão" e "Beiçola". Os dois passageiros, feridos, foram socorridos e levados para o hospital.

Conforme a perícia, pelo menos, nove disparos atingiram o Citroen C3, os projéteis foram recolhidos no local.

A Delegacia Especializa em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.