Mulher é baleada ao tentar proteger irmão durante briga, em Manaus

Manaus - Durante uma briga em um posto de gasolina, localizado na avenida Max Teixeira, Zona Norte de Manaus, uma jovem de 22 anos acabou baleada ao tentar proteger o irmão, um adolescente de 15 anos. O caso aconteceu no início da manhã deste domingo (25).

De acordo com familiares, o adolescente foi tirar satisfações com um motorista que teria derrubado uma garrafa de bebidas que pertencia ao grupo de amigos da vítima.

"Os dois estavam no posto confraternizando com outros amigos. Esse motorista começou a agredir e enforcar nosso irmão e quando ela viu tentou protegê-lo. Durante a confusão, o suspeito tirou a arma de trás da calça e atirou", contou uma irmã da jovem.

O suspeito fugiu do local, segundo testemunhas ele estava acompanhado da esposa. O casal não foi identificado. As características do carro também não foram divulgadas. "Foi um motivo banal que pode custar uma vida", lamentou a familiar.

A vítima foi socorrida pelos parentes e levada para o SPA Danilo Corrêa, depois transferida para o Hospital Platão Araújo, onde passou por procedimentos cirúrgicos. O estado de saúde dela não foi divulgado. Imagens do posto de gasolina e de celulares deve ajudar nas investigações.