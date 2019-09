Em Manaus, mulher tem cabeça esmagada e corpo é encontrado em beco

Manaus - Mais uma mulher foi assassinada em Manaus. Cristiane de Oliveira Miranda, de 30 anos, foi encontrada morta na tarde deste sábado (24), em um beco, na rua Bela Vista, Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste da capital amazonense.

Segundo informações do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC), a vítima foi encontrada sem calcinha no beco e teve a cabeça esmagada com uma pedra, de acordo com as investigações.

Pelas características que a vítima foi encontrada, há suspeitas que ela tenha sido violentada antes de ser morta. Entretanto, a informação não confirmada pela Polícia Civil.

O registro de exame de necropsia, divulgado pelo Instituto Médico Legal (IML), aponta que a mulher teve, como causa da morte, traumatismo cranioencefálico, decorrente da pedra que esmagou sua cabeça.

A mulher foi encontrada em um beco | Foto: Divulgação

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que irá realizar as investigações, não tinha informações sobre as circunstâncias do assassinato.

A reportagem procurou a família da vítima, mas eles estavam muito abalados com a situação e prefeririam não comentar sobre o caso.

“Não queremos falar com a imprensa. Ainda estamos muito abalados com tudo isso. Éramos apenas nos, 4 irmãs”, disse uma irmã da vítima.