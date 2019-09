Cai o número de roubos e furtos de veículos em Manaus, diz polícia

Manaus - De janeiro a julho de 2019 houve uma redução no número de veículos roubados e furtados em Manaus. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), a queda foi de 35% nos crimes de roubo e 14,5% em furtos em relação ao mesmo período do ano interior. No período, as polícias recuperaram 1.427 veículos, uma média de oito veículos devolvidos aos proprietários diariamente.

Até julho, o número de furtos totalizou 1159 ocorrências, contra 1358 do ano passado. Com maior retração, os roubos totalizaram 1298 casos, contra 1998 de janeiro a julho de 2018.

A queda foi de 35% nos crimes de roubo e 14,5% em furtos de veículos em relação ao ano passado | Foto: Divulgação

De acordo com o delegado Cícero Túlio, titular da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), a melhora dos indicadores decorre do trabalho integrado entre as polícias militar e civil. “As operações que temos deflagrado no decorrer do ano ajudam nessa diminuição, pois visam retirar de circulação pessoas relacionadas a organizações criminosas especializadas em realizar os roubos e furtos, adulteração, clonagem de veículos” disse.

Segundo o delegado, em alguns casos, criminosos ligados ao tráfico de drogas e homicídios encomendam os veículos de quadrilhas. “Certas quadrilhas são especializadas na atuação com o dispositivo Chapolin , que bloqueia o sinal do travamento das portas. É interessante que o proprietário, ao sair do veículo, se certifique de que sua porta esteja, de fato, travada e não se confie apenas no travamento eletrônico do controle” ponderou.

Delegado Cícero Túlio, titular da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos | Foto: Divulgação

Túlio orienta que a população adote medidas de segurança para não ser vítima desses crimes. Antes de entrar em casa, é preciso se certificar de que o local está seguro e procurar identificar qualquer pessoa suspeita na área. Nesses casos, é importante acionar imediatamente a polícia.

Denúncias que possam levar a polícia a captura de criminosos podem ser feitas de maneira anônima ao disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública, o 181. As ligações são gratuitas e o serviço funciona 24 horas por dia.

*Com informações da assessoria