Pintor é perseguido por criminosos e morto a tiros no Nova Floresta

Manaus - O pintor Ezequiel do Nascimento Gama, de 30 anos, foi assassinado com dois tiros na noite de domingo (25), na rua Pedra Mineira, no bairro Nova Floresta, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações do delegado Guilherme Antoniazzi, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a vítima foi abordada na avenida Topázio e perseguida por dois homens, que estavam em uma motocicleta.

Os autores do crime ainda não foram identificados | Foto: Josemar Antunes

"Ezequiel tentou fugir dos criminosos, mas acabou sendo alcançado e morto com dois tiros. Os assassinos fugiram sem serem identificados. A vítima já tinha sido presa por tráfico de drogas", explicou o delegado Guilherme Antoniazzi.

A DEHS investiga o assassinato. A principal linha de investigação, trabalhada pela polícia, é que crime foi um acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas.