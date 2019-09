Dupla é torturada até a morte em possível acerto de contas, em Manaus

Manaus - Dois homens, ainda não identificados, foram encontrados mortos com sinais de tortura , na manhã desta segunda-feira (26), no terreno de uma casa, localizada na rua Dom João Batista, conjunto João Paulo 2, no Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus.

Os dois homens estavam amarrados com fio elétrico nas pernas, mãos e pescoço, além de sacos plásticos na cabeça. Um deles estava despido e apresentavam marcas de agressão física.

Os dois homens foram mortos durante a madrugada, segundo a perícia | Foto: Josemar Antunes

De acordo com o delegado Guilherme Antoniazzi, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), os dois homens foram mortos durante a madrugada. Um carro foi usado para deixar os corpos no local.

"As vítimas foram torturadas em outro local e deixadas no terreno dessa casa. A causa da morte é asfixia e tortura. O crime tem características de acerto de contas", explicou o delegado Guilherme Antoniazzi.

Os moradores da área não reconheceram as vítimas | Foto: Josemar Antunes

Os moradores da área não reconheceram as vítimas. Após os procedimentos da perícia criminal, do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML). A DEHS vai investigar o duplo homicídio.