Parte de rua no Centro de Manaus é interditada após suspeita de bomba

Manaus- A suspeita de uma bomba no prédio do Fórum Trabalista de Manaus, no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus, mobilizou o Grupamento de Manejo de Artefatos Explosivos (Marte), na manhã desta segunda-feira (26).

Uma mochila foi deixada no pátio do Fórum por uma mulher, ainda não identificada. Por conta disso, parte da rua Ferreira Pena foi interditada pelos agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), para que tivessem início os trabalhos do Grupo Marte. O prédio não precisou ser evacuado.

Uma mochila foi deixada no pátio do Fórum por uma mulher | Foto: Josemar Antunes

Após as análises da tropa especializada, foi constatado que a mochila abandonada não continha artefato explosivo. A informação foi confirmada pelo major Mesquita Feitoza.

Major Mesquita Feitoza | Foto: Josemar Antunes

"A nossa equipe foi acionada pelo 190, pela segurança do Fórum, que comunicou a existência de um objeto suspeito. Uma mulher de aparentemente 40 anos deixou a mochila no local, por volta das 9h. Não houve a necessidade de evacuar o prédio. As pessoas que chegavam foram orientadas a acessar e sair pelo estacionamento e na mochila não havia artefato explosivo", explicou o major Mesquita Feitoza.