Grávida é morta a golpes de machado pelo próprio marido

Uma mulher identificada como Gisele Gonçalves foi assassinada pelo próprio marido a golpes de machado na noite de sexta-feira (23), no Mato Grosso. A vítima estava no sexto mês de gravidez do terceiro filho.

Segundo informações contidas no boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta de 13h50. Uma viatura se deslocou até a residência, no Bairro Bela Vista, e flagrou o suspeito deitado ao lado do corpo da vítima.

Ao ser questionado pelos policiais, José Augusto Gomes de Moraes, de 39 anos, disse que lembrava do crime. Ele contou que estava alcoolizado e alegou ser usuário de drogas.

Uma equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou a morte de Gisele.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) também foi chamada para o local. O corpo da mulher foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

O assassino foi levado para a delegacia de polícia. A arma utilizada no crime foi apreendida.