Presa quadrilha por furtar fios de telefonia na Zona Leste de Manaus

O grupo estava sendo investigado após furtar aproximadamente 90 metros de cabos

Manaus - Cinco pessoas foram presas, em flagrante, durante uma operação policial deflagrada pela Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), no bairro São José Operário, Zona Leste de Manaus. Edmar Souza dos Santos, de 24 anos, Ediney Fernandes Colares, 22, Edvan Alves Ribeiro, 25, Joelson Silva Lopes, 21 e Jonielves Araújo Pereira, 31, foram autuados por furto qualificado. A ação foi no último sábado (24).



De acordo com o delegado Guilherme Torres, titular da Derfd, os cabos de telefonia são compostos de 90% de cobre, o que atrai a atenção de infratores. Segundo o delegado, desde o mês de janeiro deste ano, as equipes da DERFD intensificaram as investigações de combate a esse tipo de prática ilícita, que já gerou um prejuízo estimado em R$ 500 mil às operadoras de telefonia.

“Os cinco foram presos pelas equipes da DERFD após furtarem aproximadamente 90 metros de cabos na rua Cartola, segunda etapa do bairro São José Operário, pertencente a uma empresa de telefonia. De janeiro a agosto deste ano, já foram instaurados 26 Inquéritos Policiais (IP) e 40 pessoas foram presas pela DERFD pela autoria desse tipo de delito”, destacou Torres.

O grupo foi levado para audiência de custódia, no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus.



