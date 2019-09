Vídeo: homem é preso por matar namorada com 24 facadas em Manaus

Manaus - Um homem identificado como Fabrício Moura de Queiroz, de 30 anos, que estava sendo procurado por matar com 24 facadas a namorada dele, Suely Pereira dos Santos, de 43 anos, foi apresentado na manhã desta segunda-feira (26), durante coletiva de imprensa na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). A vítima estava grávida do autor.



O investigado foi preso na manhã de sexta-feira (23), por volta das 6h, pela equipe de investigação do 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), em cumprimento de mandado de prisão preventiva por homicídio. A ordem judicial foi expedida no dia 6 de fevereiro deste ano, pelo juiz Mauro Moraes Antony, da 3a. Vara do Tribunal do Júri.

Fabrício estava escondido em uma casa na rua Alfredo Nascimento, no bairro Nova Esperança, na Zona Oeste de Manaus.

O crime

Fabrício matou a namorada Suely com várias facadas no dia 28 de outubro de 2018, em uma área externa do motel Ce Ki Sabe, na avenida André Araújo, no bairro Aleixo, na Zona Centeo-Sul da capital. Imagens de câmeras de segurança do local registraram Fabrício com a namorada momento antes do crime.

De acordo com o delegado Paulo Martins, titular da DEHS, o corpo de Suely foi encontrado por funcionários do motel. Durante as investigações foi constatado que a vítima estava grávida e, que o crime estaria relacionado a rejeição da gravidez por parte do autor.

" Fabrício que é casado cometeu um crime bárbaro por não aceitar a gravidez da namorada. Por conta disso, ele se desentendeu com a vítima em um motel e a matou com 24 facadas. Após o crime, ele teve o apoio da família, deixou a barba e os cabelos crescerem para despistar a polícia", disse o delegado Paulo Martins.

A autoridade policial destacou que Fabrício alugou uma casa de propriedade de um policial civil. Em depoimento, Fabrício alegou que a vítima ameaçava seus filhos e o perseguia. Ele afirmou que Suely estava em posse de uma faca durante o encontro combinado.

Durante a coletiva de imprensa, Fabrício assumiu que matou Suely por estar sendo perseguido. Ele afirmou que conheceu a vítima dentro de um ônibus do transporte coletivo e que manteve o relacionamento por 40 dias.

"Eu acredito que perdi a noção de tudo depois que ela passou a ameaçar meus filhos. Ela mandava fotos dos meus filhos e que eu iria me arrepender. Eu estou arrependido e não sabia que ela estava grávida", declarou.

Fabrício foi indiciado por homicídio. Ao término dos procedimentos cabíveis, ele ficará à disposição da Justiça no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), situado no quilômetro 8 da BR-174, que liga Manaus a Boa Vista (RR).

