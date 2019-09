Dupla é presa por roubo de celulares em Parintins

Parintins - Os Policiais Militares do 11º Batalhão da Polícia Militar, Força Tática, do município de Parintins, detiveram, na manhã de domingo, (25), dois homens suspeitos de vários roubos. Com os suspeitos, os policiais apreenderam um aparelho celular marca Samsung, J5 Prime, cor preta, um aparelho celular J5 Prime, cor dourada, um celular J2 Prime, cor azul e um simulacro de arma de fogo, tipo revólver.

De acordo com os policiais, os policias realizavam patrulhamento ostensivo pela avenida Paraíba quando foi informada, via Linha Direta da PMAM, que dois indivíduos estariam cometendo roubos em uma moto pop 100 vermelha. Em seguida, foi informado por outra guarnição que dois homens com as características dos acusados teriam sido identificados nas proximidades do Hospital Padre Colombo, sendo que o carona estaria armado com revólver preto.

Em seguida, a equipe fez o cerco juntamente com as outras viaturas, fazendo o acompanhamento dos infratores por várias ruas da cidade, quando avistaram os suspeitos próximo ao Hospital Padre Colombo. Durante a ação, os indivíduos ainda tentaram fugir, desobedecendo ordem de parada, porém, durante o acompanhamento, a motocicleta colidiu com a caixa da roda dianteira da viatura, momento em que a equipe conseguiu realizar a detenção dos mesmos, após caírem da moto.

Após a abordagem e revista pessoal foram encontrados com a dupla todos os celulares e o simulacro de arma de fogo. Segundo informações das vítimas, que já identificaram os seus pertences, a dupla estava praticando os assaltos há mais de uma semana, onde utilizavam uma motocicleta Honda, modelo Pop-100, cor vermelha, chassis final G53, armados com um simulacro de arma de fogo.

Os acusados receberam voz de prisão e foram conduzidos à 3ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) para procedimentos legais. Por conta da queda sofrida durante a ação, um dos suspeitos foi apresentado com algumas escoriações pelo corpo.

*Com informações da assessoria