Vídeo: mais um corpo é encontrado dentro da Santa Casa da Misericórdia

Manaus – O corpo de um morador de rua, identificado apenas por “Diego”, de aproximadamente 25 anos, foi encontrado com vários ferimentos, no começo da tarde desta segunda-feira (26), por volta das 12h30, enrolado em um lençol dentro do prédio da Santa Casa da Misericórdia, localizada na rua Dez de Julho, no bairro Centro, Zona Sul de Manaus. Na última terça (20), um outro homem foi encontrado morto na região.



O tenente Viana, da 24º Companhia Interativa Comunitária (Cicom), confirmou que uma equipe policial está no local apurando mais informações sobre o caso.

O corpo será removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde passará por perícia e aguardará a identificação de familiares.

Desaparecido é encontrado morto

Na última terça-feira (20), por volta das 20h45, o corpo do operador de máquinas Odemir Viana da Silva , de 29 anos, foi encontrado com marcas de tiros na frente do prédio da Santa Casa da Misericórdia. De acordo com a esposa da vítima, Maelane dos Santos, o marido havia saído do trabalho às 14h daquele mesmo dia para receber o pagamento do mês e, em seguida, desapareceu.

Maelane ainda chegou a registrar o desaparecimento de Odemir na Delegacia Especializada de Ordem e Política e Social (Deops). Segundo a polícia, na noite do crime, um homem, ainda não identificado, chegou em um carro, de cor branca, e atirou na vítima à queima-roupa. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídio e Sequestro (DEHS).

