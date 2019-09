Adolescente é detido por envolvimento em roubo a ônibus em Manaus

Manaus - Um adolescente de 17 anos foi apreendido por envolvimento em um ônibus da linha 307, da empresa Rondônia, na madrugada desta segunda-feira (26). O fato aconteceu por volta das 4h50, na avenida Torquato Tapajós, em frente ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS), Delphina Aziz no bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte de Manaus.

Ao Portal Em Tempo, uma vigilante, de 36 anos, que preferiu não se identificar, disse que quatro criminosos entraram no coletivo e anunciaram o assalto. Um quinto suspeito ficou dando apoio do lado de fora.

"Eles entraram no ônibus nas mediações do bairro Parque São Pedro, na Zona Oeste, e anunciaram o assalto. O motorista foi rendido por um dos suspeitos que estava com uma faca. Um deles pegou a minha bolsa com os meus pertences. Quando perceberam a presença da polícia desceram do coletivo, mas só um foi detido", disse.

O menor de idade foi apreendido pelos policiais militares da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e apresentado na Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai) pela prática de ato infracional análogo a roubo majorado.

Ao todo, sete vítimas, entre elas o motorista do ônibus, registraram na Deaai o Boletim de Ocorrência (BO).