Irmãs vendiam drogas no Centro de Manaus e fingiam ser merendeiras

Manaus - Duas irmãs, identificadas como Marcela Aires Marques, de 28 anos, e Ingrid Aires Marques, de 26 anos, foram presas, em flagrante, no começo da tarde desta segunda-feira (26), após denúncias sobre a movimentação suspeita em uma barraca de lanches na rua 15 de Novembro, no Centro de Manaus.

De acordo com a policial militar Vanessa Paixão, da Ciclopatrulha - da ronda policial no Centro de Manaus por meio de bicicletas - a guarnição foi informada pela população que Marcela estava comercializando drogas em uma barraca de salgados.

“As duas estavam na mesma barraca. Quando a Ingrid viu a aproximação da Ciclopatrulha saiu da barraca da irmã e foi para a barraca ao lado. As drogas estavam com a Marcela. Ao serem questionadas de quem eram as trouxinhas, Marcela assumiu”, contou a PM.

Na ocasião, foram encontradas 48 trouxinhas de drogas, entre maconha e cocaína. As mulheres foram encaminhadas para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul de Manaus, para os procedimentos cabíveis.

Segundo a autoridade policial, Marcela não apresenta passagem pela polícia, porém, ficará à disposição da Justiça. Ingrid será liberada.