Em Manacapuru, jovem é preso por envolvimento em roubo

Manacapuru- Os policiais civis da Delegacia Interativa de Polícia (DIP), situada em Manacapuru , cumpriram no início da noite de sábado (24), por volta das 18h, mandado de prisão preventiva em nome de Denner Almeida de Lima, 21, envolvido em roubo de aproximadamente R$ 5 mil, ocorrido no dia (11) de junho deste ano, naquela cidade.

De acordo com Rodrigo Torres, titular da DIP Manacapuru, no dia do crime, Sergionei dos Santos Martins, 27, que já foi preso pela equipe da unidade policial, e Denner, abordaram um homem de 27 anos, no momento em que saia da casa dele, situada no município, e subtraíram cerca de R$ 5 mil, em espécie, que estavam em posse da vítima.

“Na ação criminosa, a dupla desferiu coronhadas na cabeça da vítima, que ficou bastante ferida. Após subtraírem o valor, os infratores empreenderam fuga do lugar. Efetuamos a prisão de Sergionei no dia (19) de julho deste ano e continuamos as buscas por Denner. Logramos êxito na prisão deste segundo, no último sábado, (24), na avenida Boulevard Pedro Rates, bairro Centro, naquele município”, disse Torres.

