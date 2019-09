46 tabletes de maconha são apreendidos na Manaus Moderna

Manaus- Na noite de sexta-feira, (23), por volta das 20h, a equipe de investigação do 24° Distrito Integrado de Polícia (DIP), sob a coordenação do delegado Marcelo Martins, titular da unidade policial, apreendeu, no Porto da Manaus Moderna, situado no bairro Centro, zona sul da capital, 46 tabletes de maconha do tipo skunk que seriam transportados, via fluvial, por infrator até o momento desconhecido.

De acordo com a autoridade policial, após um trabalho investigativo sobre o tráfico de drogas praticado na área de circunscrição do 24° DIP, os policiais civis tiveram êxito em interceptar as substâncias entorpecentes que iriam ser transportadas por uma embarcação. Segundo o delegado, o proprietário das drogas abandonou o material perceber a presença da polícia

“Após essa apreensão, iremos realizar novas diligências, com o intuito de identificar e prender o proprietário do material entorpecente pela prática do crime de tráfico de drogas. A equipe do 24° DIP está intensificando os trabalhos nessa área da cidade para inibir essa prática”, destacou Martins.

*Com informações da assessoria