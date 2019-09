Em Tabatinga, grupo é preso com armas de fogo e objetos roubados

Tabatinga - Quatro homens foram presos e um adolescente foi apreendido, na tarde desse domingo (25), durante patrulhamento de rotina, do 8º batalhão de Polícia de Tabatinga, município distante 1.108 quilômetros da capital amazonense.Com o quinteto foram apreendidas armas de fogo, munições, simulacros de armas de fogo, celulares e dinheiro em espécie.

Policiais que atenderam à ocorrência relataram que a guarnição recebeu, por volta do meio-dia, via Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom), uma denúncia informando que um indivíduo, supostamente responsável por assalto armado realizado contra uma casa de comércio da cidade, estaria em uma residência na rua Aires da Cunha, no município.

Os policiais de imediato se deslocaram até o endereço informado, para fins de averiguação. Ao chegar ao local, a equipe avistou um jovem de 17 anos, conhecido na localidade como “Bob Esponja”, suspeito de ser um dos infratores do assalto, e um cidadão de nacionalidade colombiana de 28 anos. Após abordagem, foi encontrada com eles uma porção de substância entorpecente, supostamente maconha.

Questionados sobre as armas utilizadas no crime, os dois informaram outro endereço, local onde supostamente estariam escondidas as armas. A guarnição se deslocou ao novo local, onde encontraram um revólver calibre 38, seis munições intactas calibre 38, um simulacro de arma de fogo tipo pistola, quatro celulares, uma quantia de R$ 412,00. Efetuaram ainda a prisão de três homens, de 23, 25 e 26 anos de idade, que estavam na residência com toda a materialidade ilícita encontrada.

O quinteto detido foi encaminhado ao 4° DRPC de Tabatinga para esclarecimentos e procedimentos cabíveis.