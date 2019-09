30 pessoas foram presas e cinco adolescentes apreendidos em Manaus

Prisões ocorreram no último final de semana, por diferentes motivos | Foto: Divulgação

Manaus - Em Manaus, 30 pessoas foram presas durante as ações da Polícia Militar do Amazonas entre o último sábado (24/08) e a madrugada desta segunda-feira (26/08) em 22 bairros. Cinco adolescentes também foram apreendidos e um foragido da justiça recapturado. Mais de 160 quilos de entorpecentes foram apreendidos.

As ocorrências foram por tráfico de entorpecentes, homicídio, receptação, estupro de vulnerável, porte ilegal de arma de fogo e de uso restrito, roubo a transeunte, apreensão de pescado ilegal, tentativa de homicídio, roubo tentado e violência doméstica.

Entre as apreensões, 160 quilos de drogas, outras 237 porções de entorpecentes e 500 kg de pescado ilegal. Oito armas de fogo e 27 munições foram retiradas de circulação.

Na zona sul, durante a Operação Águia, policiais da 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam um chamado para averiguar disparos de arma de fogo na avenida Silves, bairro Raiz. No local, três homens, de 19, 23 e 24 anos, foram presos após dispararem tiros contra outro homem que faleceu no local. Com o trio foram apreendidas três armas de fogo e 13 munições além de quatro trouxinhas de entorpecentes e mais 900 pesos venezuelanos.

Maike Gama de Lima, de 27 anos, foi recapturado após ter seu nome consultado junto ao sistema e os policiais verificarem que ele possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de latrocínio tentado.

Um homem de 18 anos foi detido e um adolescente de 16 apreendido na rua dos Açaizeiros, bairro Gilberto Mestrinho, por roubo a transeunte. Os suspeitos roubaram um celular que estava sendo rastreado, e isso levou os policiais a encontrá-los. A dupla estava em posse de quatro aparelhos celulares e a quantia de R$ 822 em espécie.

No bairro Alvorada, um homem de 21 anos foi preso por tráfico de drogas na rua H, zona centro-oeste. O suspeito foi encontrado com 105 trouxinhas de oxi e mais cinco de cocaína.

As prisões e apreensões foram feitas nos bairros Aleixo, Ouro Verde, Coroado, Cidade Nova, São José, Raiz, Redenção, Educandos, Gilberto Mestrinho, Novo Aleixo, Cidade de Deus, Nova Cidade, Monte Sião, São Francisco, Centro, Alvorada, Betânia, Parque das Nações, Distrito I, Compensa I, Zumbi dos Palmares e Armando Mendes.

Drogas na Torquato

Policiais militares da Força Tática detiveram, na madrugada de domingo (25/08), na avenida Torquato Tapajós, três homens, sendo um deles peruano, com cerca de 160 quilos de maconha. Com eles, a polícia apreendeu dois veículos e a quantia de R$ 1.405,00 em espécie.

Ao serem questionados sobre a procedência do material apreendido, os suspeitos informaram que em um sítio localizado no Ramal do Brasileirinho, na zona leste, havia mais escondido. Feito o deslocamento até o sítio, os policiais encontraram aproximadamente 160 quilos da mesma substância, que estava sendo guardada pelo caseiro do local.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos suspeitos que foram conduzidos, juntamente com todo material apreendido, ao 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais. Na delegacia foi constatado que um dos suspeitos já possui passagem pela polícia pelo crime de roubo majorado.

*Com informações da assessoria