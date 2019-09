22 pessoas foram presas e seis adolescentes apreendidos no interior

Manaus- No interior, a Polícia Militar prendeu 22 pessoas e apreendeu seis adolescentes entre a manhã de sábado, (24) e a madrugada desta segunda-feira, (26). Ao todo, foram apreendidas nove armas de fogo, 321 munições, um colete balístico e 23 bananas de dinamite.

As prisões ocorreram em 14 municípios: Canutama, Manacapuru, Humaitá, Nova Olinda do Norte, Manicoré, Urucurituba, Envira, Ipixuna, Presidente Figueiredo, Tapauá, Guajará, Tabatinga, Eirunepé e Parintins.

No sábado, (24), policiais militares do município de Canutama prenderam um homem por posse ilegal de munição de grosso calibre. Com ele, foram apreendidos duzentos e noventa cartuchos de AK-47, 23 bananas de dinamite, um colete balístico e 17 cordões de acionamento/dinamite. A apreensão ocorreu na estrada, na divisa com Porto Velho (RO). O infrator foi conduzido à delegacia de polícia de Humaitá para os procedimentos cabíveis, mas o caso foi encaminhado para Porto Velho.

Em Manicoré, policiais militares prenderam, no sábado, um foragido do regime semiaberto do presídio do Estado de Rondônia pelo crime de tráfico de entorpecentes na comunidade Nazaré do Retiro, na zona rural. O infrator foi conduzido e apresentado na 72° Distrito Integrado de Polícia (DIP) de Manicoré para os procedimentos cabíveis.

No domingo, (25), policiais militares de Guajará prenderam dois homens e apreenderam dois adolescentes, um dos quais estava envolvido em um assalto no município. Foram apreendidos um revólver calibre 32 com quatro munições intactas, uma escopeta calibre 28, com uma munição intactas, uma escopeta calibre 36 com três munições intactas, uma escopeta calibre 16, cinco celulares, um tablete. Os infratores foram conduzidos ao 69° DIP de Guajará.

Na manhã deste domingo, (25), policiais da Força Tática de Parintins prenderam, em flagrante, dois homens acusados de praticar vários roubos no município. Foram apreendidos com a dupla três celulares e um simulacro de arma de fogo tipo revólver de cor preta. A dupla utilizava uma motocicleta de marca Honda, modelo POP-100, de cor vermelha e chassis de final G53.

*Com informações da assessoria