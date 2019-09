Trio se passa por cliente e sequestra motorista de aplicativo

Os homens só foram capturados após perseguição policial | Foto: Jhonata Lobato/Em Tempo

Manaus - Três homens, ainda não identificados, foram presos na noite desta segunda-feira (26), após sequestrarem um motorista de aplicativo e realizarem diversos assaltos na zona Norte de Manaus. Os homens só foram capturados na avenida Francisco Queiroz, no bairro Manôa, após perseguição policial.

Segundo informações do tenente Guedelha, da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), responsável pela operação, os suspeitos teriam solicitado uma corrida por meio de um aplicativo de transporte com destino à Ponta Negra, mas em um determinado local, anunciaram o assalto.

“Depois que tomaram pose o veículo, eles assaltaram dois postos de combustíveis e um mercadinho, na avenida Sumaúma, no Monte das Oliveiras, onde começamos a perseguição, que deu fim após fazermos uma barreira na estrada do Manôa, o que obrigou eles a irem para a contramão, colidindo com outro veículo", disse o tenente.

O policial acrescentou ainda, que durante a ação o motorista do veículo foi colocado no banco do passageiro e ficou sob ameaças, enquanto os criminosos realizavam os assaltos.

O motorista, ainda abalado, preferiu não falar com a equipe de reportagem.

Com o trio foram encontrados um revólver de brinquedo e o celular da vítima | Foto: Jhonata Lobato/Em Tempo

Os suspeitos foram apreendidos e levados ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Com eles foram encontrados um revólver de brinquedo e o celular da vítima. O caso será encaminhado à Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), onde dará continuidade as investigações.