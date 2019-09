Vídeo: policiais flagrados agredindo funcionário de hotel em Manaus

Funcionários do local reclamam da ação dos policiais | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus- Três policiais militares foram flagrados por câmeras de segurança agredindo o funcionário de um hotel no centro da cidade de Manaus, na última sexta-feira (23). Nas imagens das câmeras de segurança é possível ver como ocorreu a abordagem.

Quatro PMs aparecem no vídeo. Três deles agridem o funcionário do hotel, o rapaz chega a cair várias vezes no chão, enquanto é atacado.

Antes de sair, os policiais quebram a porta de um dos quartos, onde clientes estavam hospedados. O funcionário do hotel foi levado ao hospital e permanece de licença médica.

Abuso de autoridade

Empresários da região reclamam das constantes abordagens de policiais fardados.

Em outra abordagem com imagens cedidas pelo dono de um bar da região, no dia 4 de agosto aparecem policiais militares armados destruindo a porta de um dos banheiros do estabelecimento.

A equipe de reportagem da TV Em Tempo entrou em contato com o Comando Geral da Polícia Militar (PMAM) mas até o fechamento desta matéria não obteve retorno.

Os policiais que aparecem nas imagens não foram identificados.

Assista a reportagem | Autor: Alex Costa/ TV Em Tempo