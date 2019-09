Ex-presidiário é preso traficando drogas na Zona Norte de Manaus

Manaus - O ex-presidário Francisco de Paula Araújo, de 35 anos, conhecido no mundo do tráfico como “Chico”, foi preso, em flagrante, na tarde dessa segunda-feira (26), por policiais do 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), em via pública, na avenida Itaúba, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. Com ele foi encontrado dois tabletes de maconha e três pinos de cocaína.

De acordo com o delegado Christiano Castilhoa, a equipe de investigação do 14º DIP chegou até o homem por meio de uma ligação feita ao número 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), informando a comercialização de drogas, na avenida Itaúba, próximo a feira do produtor. Os policiais foram ao local indicado e constataram a veracidade da informação.

“Quando chegamos ao lugar informado, constatamos a venda de materiais entorpecentes, por Francisco, pois na abordagem e durante revista, encontramos em posse dele, dois tabletes de maconha tipo skunk e três pinos de cocaína. Verificamos também que, em consulta ao Sistema de Integrado de Segurança Pública (Sisp), ele tem passagem pela polícia por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Então, dei voz de prisão para o reincidente”, relatou Castilho.

Francisco foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Ao término dos procedimentos cabíveis no 14º DIP, ele será levado para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, Zona Sul.