Carregador da Feira Manaus Moderna é morto a terçadadas no Valparaíso

Manaus - Um homem, identificado como Deusoniel Ferreira, de 34 anos, foi assassinado, na manhã desta terça-feira (27), na comunidade Valparaíso, na rua Salva, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. A área, onde o corpo foi encontrado, é de difícil acesso. As análises preliminares apontam que a vítima foi assassinada com uma terçadada no pescoço, próximo à região da jugular.

Segundo informações de moradores da região, o homem não morava na área, mas era frequentador assíduo do local, pois a irmã da vítima tem uma residência na região. O corpo foi encontrado em uma casa próxima à da irmã. O dono da residência, ao chegar ao local, notou a vítima e informou a família.

Deusoniel, conforme informações de moradores, era carregador da feira da Manaus Moderna. A família do homem informou que era apenas usuário de entorpecentes, sem ligação com o tráfico de drogas da região.

No local, um forte odor se instalou na região. Os familiares informaram à polícia que não entravam em contato com o rapaz desde a última sexta-feira (17), mas o sumiço de Ferreira só foi divulgado no último domingo (25).

Os agentes do Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para realizar a remoção do corpo, dando prosseguimento aos procedimentos legais.