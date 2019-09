Polícia esclarece boato envolvendo homem que queimou mata na AM-070

Manaus- A respeito de mensagens que vêm circulando em redes sociais, que mostram um homem ateando fogo em região de mata na AM-070, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) informa que, na manhã de sábado (24), um auxiliar de produção de 33 anos foi conduzido à 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) em Iranduba, após ser detido por policiais militares ao iniciar um incêndio naquela rodovia estadual, nas proximidades da Ponte Jornalista Phelippe Daou (Ponte Rio Negro), que liga Manaus ao município vizinho.

Na ocasião, o homem estava queimando fios elétricos, com intuito de retirar o cobre do objeto, quando o fogo se alastrou. Não procede a informação de que ele tenha sido pago por terceiros para atear fogo. No dia, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado e controlou as chamas.

No prédio da 31ª DIP, o auxiliar de produção assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por crime ambiental.

*Com informações da assessoria