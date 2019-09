Vídeo: cinco homens são presos por crime ambiental no Amazonas

A Polícia Civil vai continuar as investigações para chegar aos mandantes do crime | Foto: Divulgação

Na tarde desta terça-feira (27), a equipe de investigação da Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e Urbanismo (Dema), prendeu cinco homens por crime ambiental. O grupo estava desmatando uma área de floresta no quilômetro 4 da Rodovia Manoel Urbano (AM-070), em Iranduba.

Os presos, com idades de 24, 35, 46, 58 e 73 anos, vão assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e responderão pelos crimes de desmatamento ilegal, uso de motosserra e transporte ilegal de madeira.



De acordo com a delegada adjunta da Dema, Osmara Corrêa Barroso, a Polícia Civil vai continuar as investigações para chegar aos mandantes do crime. "Sabemos que há pessoas por trás deste crime e o objetivo é chegar até eles. Crimes ambientais não ficarão impunes", afirmou.

Foram apreendidas três motosserras, gasolina, enxada e terçados. A informação preliminar é de que o grupo trabalha para uma olaria, o que ainda será apurado pela equipe de investigação.

Quem tiver denúncias que possa ajudar o trabalho de investigação pode ligar para o 181, o Disque-Denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

*Com informações da assessoria

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Waldir Adriano/ TV Em Tempo