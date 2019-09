Polícia prende grupo por tráfico de drogas em Itacoatiara

Manaus - Três pessoas foram presas e um adolescente apreendido por tráfico de drogas na noite de terça-feira (27), na comunidade Vila Novo Remanso, no município de Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus).

Segundo informações do 2° Batalhão de Polícia Militar (BPM), os quatro suspeitos foram detidos após uma abordagem policial. Com eles, foram encontrados 38 embrulhos de oxi prontos para venda, outras quatro porções, além de três porções de skunk e R$ 132 em dinheiro, oriundo do comércio de drogas.

O trio foi levado para a Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itacoatiara, para os procedimentos cabíveis. A polícia não informou se um dos suspeitos já tinha passagem por algum outro crime.