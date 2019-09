Após tentar fugir da Rocam, dupla é detida com armas no Nova Vitória

Manaus - Após tentarem fugir da equipe da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), Eulisson dos Santos Nunes, de 21 anos, acabou preso, no início da madrugada desta quarta-feira (28), com armas de fogo na rua Santiago, comunidade Nova Vitória, bairro Gilberto Mestrinho, na Zona Leste de Manaus. Na mesma ação, um adolescente de 17 anos foi apreendido.

Com Eulisson, a polícia encontrou um revólver, marca Taurus com munições, além de um celular. O adolescente estava com um simulacro de pistola.

A dupla foi conduzida ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Eulisson já possui passagem por roubo e porte ilegal de arma de fogo. Já o adolescente responde por roubo e foi transferido para a Delegacia Especializada em Apurações de Atos Infracionais (Deaai).