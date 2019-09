Manaus registra queda de 31,6% em casos de estupro no mês de julho

Manaus - Manaus apresentou queda de 31,6% nas notificações de estupro em julho, de acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM). No mês, foram 54 casos, o menor registrado para julho desde 2014. Além de atendimento médico imediato, vítimas desse crime devem procurar a polícia e registrar o caso em qualquer um dos 30 Distritos Integrados de Polícia (DIP) da capital ou Delegacias Interativas de Polícia do interior do estado.

“Quanto mais tempo demora, menos robustas são as provas, já que muitas vezes é necessário o exame técnico pericial para que se comprove o estupro. Se não muito temerária fica a questão de você poder, apenas com o seu depoimento testemunhal, imputar o crime de estupro a alguém, já que é um caso muito grave. Mas sim, é possível, analisando grosso modo, fazer só com depoimentos testemunhais, quando se passar muito tempo do fato”, explicou o delegado titular do 30º DIP, Torquato Mozer.

Número de estupros registrados em Julho

Julho/2019: 54

Julho/2018: 79

Julho/2017: 63

Julho/2016: 94

Julho/2015: 58

Julho/2014: 100

As vítimas de estupro do sexo feminino também podem fazer o registro do crime na Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), localizada na avenida Mário Ypiranga Monteiro, no conjunto Eldorado, bairro Parque 10 de Dezembro, na zona centro-sul da capital, ou no prédio anexo da especializada, localizado na rua Santa Ana, bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus.

Os exames técnicos periciais são realizados pelo Instituto Médico Legal (IML), que fica na avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, zona norte. No local, além de exames, as vítimas recebem atendimento psicossocial.

“A vítima chega ao IML, é cadastrada no sistema, e a equipe de enfermagem dá prioridade a esses casos. A vítima entra em uma sala especial que nós temos para que o perito possa conversar com esta vítima, fazer o exame ginecológico, e assim emitir o laudo. Temos também a nossa equipe do psicossocial disponível para estas vítimas, fazendo a abordagem, conversando e ouvindo os relatos”, disse a diretora do IML, Sanmya Tiradentes.

Os dados da SSP-AM ainda apontam que o alvo dos criminosos ainda são as crianças e os adolescentes, somando cerca de 70% dos casos no estado. Dos 463 registros de crimes de estupro em Manaus de janeiro a julho deste ano, 337 vítimas têm entre 0 e 17 anos. Em 2018, 447 crianças e adolescentes foram vítimas de estupro no mesmo período, totalizando uma queda de 24,6% dos registros. Até maio deste ano, 67 pessoas já haviam sido presas pela prática desse tipo de crime.

Número de estupros registrados de Janeiro a Julho

Jan-Jul/2019: 463

Jan-Jul/2018: 560

Jan-Jul/2017: 347

Jan-Jul/2016: 463

Jan-Jul/2015: 428

*Com informações da assessoria