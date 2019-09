PM é baleado após reagir a assalto na Zona Norte de Manaus

Manaus - Um cabo da Polícia Militar, de 27 anos, lotado no Batalhão de Guarda, foi baleado à queima-roupa no braço direito após reagir a um assalto na tarde desta quarta-feira (28). O caso aconteceu no estacionamento de um posto de combustíveis, na rua São Paulo, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus.

Segundo testemunhas, a vítima estava fora do horário de serviço e havia acabado de estacionar o veículo, quando foi abordada por uma dupla criminosa.

“Os homens entraram no carro e apontaram a arma na cabeça dele. Foi quando a vítima reagiu, bateu no braço do assalte e foi baleada , mas conseguiu sair do veículo correndo”, disse um funcionário de lava-jato.

Ainda segundo testemunhas, os suspeitos fugiram levando apenas uma mochila e celular do PM. Ele foi socorrido pelos trabalhadores e levado no seu veículo para o Serviço de Pronto Atendimento SPA Galileia, onde recebeu os primeiros socorros. Depois foi encaminhado para o Hospital Platão Araújo, onde foi conduzido pelos familiares.

Policiais da 6ª e 15ª Companhias Interativa Comunitária (Cicoms) fazem buscas pelos criminosos. Até a publicação desta matéria, ninguém havia sido preso.