Com mãos amarradas para trás, corpo de mulher é encontrado em Manaus

Manaus - O corpo de uma mulher, identificada até o momento apenas como "Queisiane", foi encontrado na tarde desta quarta-feira (28), em um terreno localizado na rua Hibisco, comunidade Nova Vitória, Zona Leste de Manaus.

Segundo a polícia, a vítima estava com as mãos amarradas para trás e com parte do corpo enrolado em um saco plástico amarrado com corda de nylon. O cadáver estava em estado de decomposição.

Segundo moradores da área, a mulher estava desparecida há pelo menos cinco dias. "Desde sexta-feira que ela não foi mais vista. Era uma pessoa que falava com todo mundo", disse uma vizinha da vítima.

O terreno onde o corpo estava era de difícil acesso. Devido a situação, os bombeiros foram acionados para fazer a remoção.

Conforme a polícia, pelas características do corpo, a vítima foi torturada antes de ser morta. Não há informações se ela sofreu violência sexual.

Uma corda de mais de 15 metros foi utilizada para puxar o cadáver do local. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).

A autoria e motivação do crime devem ser investigadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).