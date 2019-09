Caminhão perde o controle e atinge residência no Jorge Teixeira

O caminhão perdeu o controle enquanto descia ladeira da rua 28 de Agosto | Foto: Reprodução

Manaus – Um Caminhão Betoneira, dirigido por um motorista ainda não identificado, colidiu contra uma casa, na noite desta quinta-feira (28). O acidente aconteceu por volta das 18h, quando o homem descia a ladeira na rua 28 de Agosto, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.

Os policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), foram acionados para a ocorrência, após denúncias de que havia um acidente com vítimas, nas proximidades da Escola Municipal Profª Edinir Telles Guimarães.

Um homem sofreu ferimentos e foi levado ao HPS Platão Araújo pela ambulância do Samu | Foto: Reprodução

“A população nos informou que antes do caminhão bater na casa, ele havia atingido um carro. Uma pessoa ficou ferida, mas apenas com escoriações. O motorista fugiu do local, com medo de sofrer represália dos moradores”, disse um tenente.

A vítima é um homem, ainda não identificado, que foi socorrido pelos agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o encaminharam ao Hospital e Pronto-Socorro Dr. Aristóteles Platão Bezerra de Araújo.

Até o momento da publicação desta matéria, o motorista ainda não foi localizado.