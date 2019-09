Mais uma rota do Distrito é invadida por criminosos, em Manaus

Manaus – Mais uma rota do transporte especial foi assaltada na Zona Leste de Manaus. Na madrugada desta quinta-feira (29), por volta das 4h40, um micro-ônibus da empresa Aruanã foi invadido por três bandidos na rua do Areal, no bairro Tancredo Neves.

Armados e agressivos, os criminosos renderam o motorista e funcionários da empresa Panasonic que estavam a caminho do trabalho. Todos os pertences das vítimas foram levados pelo trio.

O vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes Especial (Sindespecial), Gabiel Enock, disse ao Portal EM TEMPO, este é o segundo assalto na mesma semana no bairro.

"É o segundo assalto só essa semana no mesmo bairro. Acreditamos que os roubos estão sendo praticados pelos mesmos bandidos. O bairro acumula vários registros de assalto e não tem policiamento. Será preciso algum pai de família morrer para se tomar providências", argumentou.

Ainda conforme Gabriel Henock, mais de 100 assaltos foram registrados em rotas do Distrito Industrial neste ano.

Outro assalto

Na quarta-feira (28), um micro-ônibus da empresa Seta foi assaltado por volta das 4h30, na rua 25 de Dezembro, também no Tancredo Neves.

Três homens armados jogaram pedras no micro-ônibus e obrigaram o motorista parar a rota. Os criminosos roubaram todos os pertences dos funcionários e do motorista.

Os assaltos foram registrados no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Até o momento nenhum suspeito foi preso.

