'Jery' é preso com drogas e armas caseiras em Boca do Acre

Manaus - Policiais militares da Força Tática de Boca do Acre (a 1.028 quilômetros de Manaus) prenderam um homem de 30 anos, identificado apenas como "Jery", com drogas e armas de fogo. A prisão aconteceu na noite de quarta-feira (28).

Com o suspeito, a polícia encontrou 80 pacotes de pasta base de cocaína, uma escopeta e uma espingarda caseiras, com munições intactas.

De acordo com um policial militar, lotado 5ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) do município, o homem foi preso após uma denúncia anônima relatando o intenso comércio de drogas na rua Beira Rio, bairro Praia do Gado.

"A equipe se deslocou até o local da denúncia e encontrou o Jerry. Com ele foi apreendido as porções de drogas e duas armas de fogo. Ele ainda tentou resistir a prisão, mas não teve êxito", disse um policial.

Devido aos fatos, o homem foi levado para o 61° DIP de Boca do Acre, onde ficará à disposição da justiça.