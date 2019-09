Vídeo: com arsenal para matar rivais, membros da FDN são presos no AM

Manaus - Os integrantes da facção criminosa Família do Norte (FDN), Carlos dos Santos Rodrigues, de 23 anos; Charles Rodrigues Barroso, de 32 anos, e Fernando Ferreira Protásio, de 31 anos, foram apresentados à imprensa amazonense na manhã desta quinta-feira (29). O trio estava utilizando carros roubados para assassinar rivais na Zona Sul de Manaus.

O trio foi preso na tarde de quarta-feira (28), por volta de meio-dia, em um sítio alugado pela facção criminosa no ramal do Paricatuba, no quilômetro 21 da rodovia estadual AM-070. Os três homens integram a organização do narcotraficante José Roberto Fernandes Barbosa, de 47 anos, conhecido como "Zé Roberto da Compensa", um dos líderes da FDN.

Com eles, foram apreendidos dois carros sem placas, seis pistolas, dois rifles, munições, três quilos de maconha do tipo skunk e um quilo de cocaína. As armas de fogo estavam enterradas na área do sítio.

Os três homens integram a organização do narcotraficante José Roberto Fernandes Barbosa | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

De acordo com o delegado Cícero Túlio, titular da Derfv, as investigações em torno do caso iniciaram há pouco mais de um mês, após informações que veículos estavam sendo roubados de locadoras.

"Obtivemos informações que uma quadrilha estava roubando carros de locadoras e utilizando para praticar roubos, homicídios e tráfico de drogas. Conseguimos levantar informações que essa quadrilha estava escondida em um sítio na AM-070. No local, aprendemos dois veículos roubados, armas, munições e drogas. Acreditamos que os armamentos foram utilizados em homicídios nos bairros da Zona Sul", explicou o delegado Cícero Túlio.

O delegado ressaltou, ainda, que Charles e Fernando já possuem passagem pela polícia por tráfico de drogas. Fernando ainda responde por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e cumpre pena, de cinco anos, em razão de sentença condenatória, também pelo crime de tráfico de drogas.

Com eles, foram apreendidos dois carros sem placas e seis pistolas | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Carlos, Charles e Fernando foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e associação criminosa. Ao término dos procedimentos cabíveis, eles serão levados para audiência de custódia, no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Bárbara Mitoso/ TV Em Tempo