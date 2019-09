Em Manaus, motorista de app foge de sequestro após pedir por água

O veículo foi recuperado, a dupla levou o celular e uma pequena quantia em moedas do motorista | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - Após ser sequestrado por dois adolescentes armados com faca e arma caseira, na tarde desta quinta-feira (29), um motorista de aplicativos conseguiu fugir da ação criminosa após pedir dos suspeitos para comprar água. O caso aconteceu na Zona Norte de Manaus.

“Por volta de 13h30, peguei os suspeitos no bairro Novo Israel e os levaria até o bairro Cidade de Deus. Eles aparentavam ter 15 ou 16 anos. Durante o percurso eu estranhei a atitude deles, pensei em parar e chamar a polícia, mas ele agiram antes”, disse a vítima.

Os criminosos anunciaram o assalto na avenida Penetração, na Cidade Nova. “Eles pediram para eu continuar dirigindo e começaram a assaltar pessoas que mexiam no celular na rua. Roubaram uma mulher na Cidade de Deus e um homem no Colônia Terra Nova”, contou o motorista.

Após quase duas horas de aflição, a vítima que sofre de hipertensão pediu dos sequestradores para comprar água em um semáforo

“Agi com muita cautela. Paramos perto de uma barraca, no Manôa, desci do carro e aproveitei e entrei em uma loja de bombons. Pedi o celular de um vendedor e liguei para polícia e depois para minha esposa e pedi para era bloquear o carro”, contou a vítima.

Os suspeitos viram que o carro travou na rua São Sebastião e fugiram. O veículo foi recuperado, a dupla levou o celular e uma pequena quantia em moedas do motorista.

Policiais do 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) fizeram buscas pelos suspeitos, mas eles não foram localizados. A vítima registrou o caso no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), que deve investigar o crime.