Vídeo: troca de agressões quase acaba em feminicídio, em Manaus

Manaus- A troca de agressões entre um casal quase acaba em feminicídio na zona leste de Manaus nesta semana. Inconformado com a separação, Jucimar da Paixão Leite, 37, atirou três vezes contra a mulher Rosineide Pinheiro, 30. Este é mais um caso para somar as já alarmantes estatísticas de violência doméstica contra as mulheres.

Dados da violência

Mais de 13 mil denúncias de violência doméstica contra mulher foram registradas neste ano em Manaus, número maior que o mesmo período do ano passado. No total em 2018 foram mais de 24 mil denúncias contabilizadas , os dados são da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM). Apesar da gravidade dos números, a delegada da mulher Débora Mafra vê um lado positivo.

"O problema é que nem todas as mulheres vêm fazer o boletim de ocorrência de imediato, foi o caso da Rosineide que foi baleada pelo companheiro no dia 24 deste mês. Segundo informações de familiares da vítima ela já tinha sido agredida mas não tinha denunciado", alertou a delegada.

Jucimar da Paixão foi ouvido na Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher e alega ter agido em legítima defesa. Rosineide Pinheiro está internada no Hospital e Pronto Socorro Dr. Aristóteles Platão Bezerra de Araújo, localizado na avenida Autaz Mirin, bairro Jorge Teixeira, zona Leste e não corre risco de morte.

