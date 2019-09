Homem é retirado à força de casa e recebe vários tiros na Zona Leste

Manaus - Quatro criminosos armados invadiram a casa de um homem, de 34 anos, na madrugada desta quinta-feira (29). O quarteto retirou a vítima à força do imóvel e fizeram vários disparos contra ela. O caso aconteceu no beco 13 de Maio, segunda etapa do bairro São José, na Zona Leste de Manaus.

Segundo a Polícia Militar, após a tentativa de homicídio os suspeitos fugiram sem ser identificados. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para o Hospital e Pronto-socorro (HPS) João Lúcio.

Equipes da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência, mas não localizaram nenhum dos suspeitos.

Até a publicação desta matéria não havia sido divulgado o estado de saúde do homem. A motivação e autoria do crime devem ser investigadas pela Polícia Civil.