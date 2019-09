Homem morre ao tentar defender o irmão, no Jorge Teixeira

Manaus - João Filho Lima de Carvalho, de 34 anos, morreu após defender o irmão mais velho de uma tentativa de homicídio, na noite desta quinta-feira (29). O crime aconteceu por volta das 20h, na rua Amor Crescido, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.

Segundo informações dos policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atenderam a ocorrência, um homem ainda não identificado, atirou contra Luiz Paulo Lima de Carvalho, de 39 anos, irmão de João, que perseguiu o suspeito após ver o irmão alvejado.

"O suspeito bateu na porta da casa das vítimas e quando Luiz atendeu, o autor efetuou os disparos a queima roupa. Na fuga, João foi atrás do suspeito com um terçado, e quando estava prestes a atingi-lo com um golpe, o autor fez um disparo contra João, que morreu na hora" explicou um policial, que não revelou o nome.

Luiz, que teria sido o alvo principal do atentado, levou dois tiros, um no braço e outro na região do tórax e foi encaminhado ao Hospital e Pronto Socorro Dr. Aristóteles, na Autaz Mirim. Na unidade, ele passou por cirurgia e não corre risco de morte. Já João, foi alvejado com um tiro no peito e não resistiu.

Policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), compareceram ao local para falar com familiares e moradores, para apurar mais informações e prosseguir com as investigações.

O corpo foi removido pelos agentes do Instituto Médico Legal (IML), após passar perícia realizada pelos funcionários do Departamento de Polícia Técnico-Científico (DPTC).

Até o momento da publicação desta matéria o suspeito dos disparos ainda não havia sido identificado.