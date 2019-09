Vídeo: em Manaus há menos de um mês, homem morre ao defender irmão

Homem tentou ajudar o irmão, mas foi morto pelo suspeito | Foto: Divulgação

Manaus - Com intuito de vir a capital amazonense em busca de trabalho, João Filho Lima de Carvalho, de 34 anos, morreu em menos de um mês morando em Manaus. O fato aconteceu na noite desta quinta-feira (29), após João tentar defender o irmão de uma tentativa de homicídio em frente a residencia, na rua Amor Crescido, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste.

Segundo informações dos vizinhos que viram a ação criminosa, Luiz Paulo Lima de Carvalho, de 39 anos, irmão mais velho de João, que a princípio era alvo da tentativa de homicídio, era querido e trabalhador. Ele trouxe o irmão mais novo para morar com ele e ter mais oportunidades na cidade.

"O rapaz não tinha nem duas semanas aqui, era bem esforçado. A ação foi nobre, ele tentou vingar o irmão, mas infelizmente levou esse tiro no peito, não teve sorte, é uma pena", disse um morador que preferiu não se identificar.

Luiz, levou dois tiros, um no braço e outro na região do tórax e foi encaminhado ao Hospital e Pronto Socorro Dr. Aristóteles, na Autaz Mirim. Na unidade, ele passou por cirurgia e não corre risco de morte.

Policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), compareceram ao local para falar com familiares e moradores, para apurar mais informações e prosseguir com as investigações.

O corpo foi removido pelos agentes do Instituto Médico Legal (IML), após passar perícia realizada pelos funcionários do Departamento de Polícia Técnico-Científico (DPTC).

Os policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atenderam a ocorrência, fazem patrulhamento para localizar o suspeito que ainda não foi identificado.

