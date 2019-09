‘Olheiros’ de facção são presos com drogas em Itacoatiara

Manaus - Diego Rodrigues Fugaça e Iracildo Smith de Lima, ambos de 18 anos, foram presos, em flagrante, comercializando drogas na manhã de quinta-feira (29), em Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus).

A prisão aconteceu após a investigação de constantes denúncias sobre a intensa movimentação de pessoas vendendo drogas no bairro da Paz. Os criminosos, conforme os denunciantes, andavam armados com objetivo de colocar medo na população.

Ao chegarem ao local, os investigadores notaram a presença de algumas pessoas em atitude suspeita. Na ocasião, Diego e Iracildo tentaram fugir, mas foram alcançados pelos policiais.

Com eles, a polícia apreendeu maconha, pedras de oxi, dinheiro e uma balança de precisão.

Segundo as denúncias, os presos pertencem a uma organização criminosa que atua no bairro da Paz. Eles, conforme a polícia, eram “olheiros” e tinham a função de avisar aos demais integrantes da facção sobre a presença das viaturas da polícia no bairro.

Diego e Iracildo foram encaminhados para a Unidade Prisional de Itacoatiara (UPI), onde aguardarão o julgamento pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Repressão

Para combater o intenso tráfico de drogas e atuação de organizações criminosas, a Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itacoatiara vem intensificando os trabalhos de investigação e fechando pontos de drogas na cidade.