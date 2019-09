Rocam prende casal por roubo e receptação no Viver Melhor

Manaus - O casal Waldemar Oliveira Ribeiro, de 48 anos, e Dilcélia Batalha dos Santos, de 58 anos, foi preso por policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), na noite desta quinta-feira (29), por receptação no conjunto Residencial Viver Melhor, bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus.

Com os suspeitos, foram apreendidos um televisor smart Samsung de 55 polegadas, um home theater Panasonic e um veículo modelo Corsa Classic, de placas OAG-1139.

Por volta das 22h30, os policiais miliares foram informados, via rede de rádio, que suspeitos em um Corsa Classic preto haviam cometido um roubo em uma residência, localizada no bairro Santa Etelvina e que as vítimas teriam avistado o veículo estacionado no Viver Melhor.

A equipe se deslocou até o conjunto e fez contato com a vítima, que relatou o fato. Após consultar a placa do veículo, os policiais foram até o endereço do proprietário. No apartamento, foram encontrados os produtos do roubo.

Dilcélia, ainda, tentou se defender e informou à polícia que apenas guardou o material no apartamento a pedido de Waldemar, mas que não sabia que os objetos eram roubados.

A dupla foi levada para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram autuados por furtos e receptação. Eles devem passar por audiência de custódia