Genro é preso após agredir e ameaçar sogra de morte em Parintins

Manaus - Um homem de 22 anos foi preso após ameaçar a sogra dele, de 48 anos. O fato aconteceu na noite de quinta-feira (29), em Parintins (a 369 km de Manaus).

De acordo com os policiais militares da Força Tática do município, a equipe estava realizando patrulhamento de rotina quando foi informada que mulher estava sendo ameaçada de morte pelo genro em uma casa, localizada na rua 5 da invasão Castanheira, Zona Sul do município.

No local, o suspeito ainda tentou fugir da polícia e se escondeu dentro de um dos quartos da residência, mas acabou preso. Na casa, a polícia encontrou uma arma caseira, um terçado e uma faca. O material estava embaixo de uma cama.

A vítima relatou aos policiais que foi agredida e ameaçada de morte pelo genro. Devido aos fatos, o homem foi levado para o 3º Distrito Integrado de Polícia (DIP) de Parintins, onde foi atuado por ameaça e posse ilegal de arma de fogo. Ele deve ficar na carceragem da delegacia à disposição da justiça.